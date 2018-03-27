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Galatasaray, Trabzonspor maçına hazırlanıyor

GALATASARAY, TRABZONSPOR MAÇINA HAZIRLANIYOR

Galatasaray, Trabzonspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Tarih : 27 Mart 2018, 17:00
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra hedefsiz pas oyunu gerçekleştirildi. Ana bölümde ise sınırlı alanda çift kale ve dar alan oyunları oynandı. Antrenman, yenilenme çalışması ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Galatasaray  Trabzonspor  Maçına  Hazırlanıyor    haber

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