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Galatasaray tercümanı Mert Çetin'den Tudor'a teşekkür

GALATASARAY TERCÜMANI MERT ÇETİN'DEN TUDOR'A TEŞEKKÜR

Galatasaray Kulübü tercümanlarından Mert Çetin, sosyal medya hesabı üzerinden Igor Tudor'a veda mesajı paylaştı.

Tarih : 19 Aralık 2017, 06:50
Puan Ver : Galatasaray Tercümanı Mert Çetin'den Tudor'a Teşekkür(7/10)3

Galatasaray Kulübü tercümanlarından Mert Çetin, sosyal medya hesabı üzerinden Igor Tudor'a veda mesajı paylaştı.

"HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜRLER HOCAM"

Igor Tudor'un Galatasaray'a geldiği günden bu yana tercümanlığını yapan Çetin, sosyal medya hesabı üzerinden Hırvat teknik adam ile bir fotoğrafını paylaşarak, "Her şey için teşekkürler hocam" notunu düştü.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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