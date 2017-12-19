Galatasaray Kulübü tercümanlarından Mert Çetin, sosyal medya hesabı üzerinden Igor Tudor'a veda mesajı paylaştı.

"HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜRLER HOCAM"

Igor Tudor'un Galatasaray'a geldiği günden bu yana tercümanlığını yapan Çetin, sosyal medya hesabı üzerinden Hırvat teknik adam ile bir fotoğrafını paylaşarak, "Her şey için teşekkürler hocam" notunu düştü.

Kaynak: haberinburada