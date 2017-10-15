Konyaspor maçından sonra açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, "Bugün Selçuk'a ihtiyacımız vardı ve iyi oynadı, beni de yanıltmadı." dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Atiker Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"BÜTÜN OYUNCULARIMI TEBRİK EDERİM"

Karşılaşmayla ilgili konuşan Igor Tudor "Bütün oyuncularımı tebrik ederim. Mükemmel bir oyuncu grubuna sahibim, özellikle karakter olarak. Her maç açlıkla, kazanmak için sahaya çıkan bir takımımız var. Bu yüzden hoca olarak çok şanslıyım ve hepsini tebrik ederim." dedi.

"BUGÜN SELÇUK'A İHTİYACIMIZ VARDI VE GEREĞİNİ YAPTI"

Selçuk İnan'ın performansını değerlendiren Tudor "Sezon başından bu yana Selçuk'un takımın kaptanı ve önemli oyuncusu olduğunu söyledim. Bugün ona ihtiyacımız vardı ve iyi oynadı, beni de yanıltmadı. Kolay değil, milli aradan sonra zor bir deplasmana çıktık. Şimdi tam konsantre şekilde Fenerbahçe maçına hazırlanacağız." diye konuştu.

"DERBİDE TAM KADRO SAHADA OLACAĞIZ"

Fenerbahçe derbisi ile ilgili de konuşan Hırvat teknik adam "Fenerbahçe maçı büyük bir derbi. Daha bir haftamız var. Sakatların durumuna bakacağız. Derbide herkes oynamak ister, tam kadroda sahada olacağımızı düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

Kaynak: haberinburada