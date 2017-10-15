GALATASARAY TEKNİK DİREKTÖRÜ TUDOR'DAN SELÇUK İNAN AÇIKLAMASI
Konyaspor maçından sonra açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, "Bugün Selçuk'a ihtiyacımız vardı ve iyi oynadı, beni de yanıltmadı." dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Atiker Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
"BÜTÜN OYUNCULARIMI TEBRİK EDERİM"
Karşılaşmayla ilgili konuşan Igor Tudor "Bütün oyuncularımı tebrik ederim. Mükemmel bir oyuncu grubuna sahibim, özellikle karakter olarak. Her maç açlıkla, kazanmak için sahaya çıkan bir takımımız var. Bu yüzden hoca olarak çok şanslıyım ve hepsini tebrik ederim." dedi.
"BUGÜN SELÇUK'A İHTİYACIMIZ VARDI VE GEREĞİNİ YAPTI"
Selçuk İnan'ın performansını değerlendiren Tudor "Sezon başından bu yana Selçuk'un takımın kaptanı ve önemli oyuncusu olduğunu söyledim. Bugün ona ihtiyacımız vardı ve iyi oynadı, beni de yanıltmadı. Kolay değil, milli aradan sonra zor bir deplasmana çıktık. Şimdi tam konsantre şekilde Fenerbahçe maçına hazırlanacağız." diye konuştu.
"DERBİDE TAM KADRO SAHADA OLACAĞIZ"
Fenerbahçe derbisi ile ilgili de konuşan Hırvat teknik adam "Fenerbahçe maçı büyük bir derbi. Daha bir haftamız var. Sakatların durumuna bakacağız. Derbide herkes oynamak ister, tam kadroda sahada olacağımızı düşünüyorum." açıklamasını yaptı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Toki Ayder İçin Kolları Sıvadı: Telaşa Kapılmayın, Amacımız Turizme Kazandırmak!
- 12 Bin 500 İthal Angus Deniz Yoluyla İskenderun'a Getirildi
- Dünyayı Gezmek İsteyen Çift, Boş Arazide Katamaran Yapıyor
- Sgk, Grip Aşısı Yılda Bir Kez Ödenir İfadesine Açıklık Getirdi
- Tezgahların Yanına Yaklaşamayanları Sevindirecek Haber Geldi
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rus Tarım Bakanı Tkaçev'den Skandal Gaf: Domuz Etini Endonezya'ya Da Yediririz
- Küçük Çocuk 6 Metrelik Yılanla Oyuncak Gibi Oynadı!
- Kaliforniya Alev Alev Yanıyor! Şimdiye Kadar 35 Kişi Öldü, 90 Bin Kişi Tahliye Edildi
- İngiltere Denizaltısında Skandal! Kadın Teğmen İle Üst Rütbeli Subay, Cinsel İlişkiye Girdi
- Cep Telefonları İle Beyin Kanseri Arasında Bir İlişki Yok
Bu Haberle İlgili Yorumlar