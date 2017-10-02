GALATASARAY TEKNİK DİREKTÖRÜ TUDOR: MAİCON'UN GOLÜ ŞAMPİYONLUK HABERCİSİ
Karabükspor'u son dakikada Maicon'un golüyle yenen Galatasaray'da Teknik Direktör Tudor, "Bu tip goller şampiyonluğun habericisidir. Asla pes etmeyeceğinizi gösterdiniz" dedi.
Kardemir Karabükspor'u Maicon'un 90+1'deki golüyle 3-2 yenerek zirvedeki yerini sağlamlaştıran Galatasaray'da maç sonrası Igor Tudor rüzgarı esti. Hırvat teknik direktör önce soyunma odasında futbolcularının sevincine ortak olup onlarla beraber zafer şarkıları söyledi, ardından maçta yapılan hataları anlatıp kızdı. Çok anlamlı ve değerli bir galibiyet aldıklarını ifade eden Tudor, "Bu tip son dakika golleri şampiyonluğun habercisidir. Asla pes etmeyeceğinizi ve vazgeçmeyeceğinizi kanıtladınız. Hepinizi tebrik ederim" dedi.
"EKSTRA İZİN YOK'
TUDOR'un bu sözleri soyunma odasındaki coşkuyu bir kat daha artırırken, bazı oyuncular milli takım arasına gireceklerini hatırlatıp, 2 yerine 3 gün izin verilmesini istedi. Ancak Tudor bu talebi net biçimde reddedip, şunları söyledi:
"KOLAY MAÇI ZORA SOKTUNUZ"
"Sizleri galibiyetinizden ötürü kutladım ama bir de görmezden gelemeyeceğimiz gerçekler var. Kolay maçı kendiniz zora soktunuz. 2-0'dan sonra gevşediniz ve rahatladınız. Sanki maç bitmiş havasına girdiniz. 3-0, 4-0 yapacağımız maçın 2-2'ye gelmesine sebep olan da sizsiniz. Ekstra tatil yok, izniniz yine 2 gün. Bu maç hepinize ders olmalı."
Kaynak: haberinburada
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