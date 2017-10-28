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Galatasaray Teknik Direktörü Tudor, İlk Yarıyı 43 Puanla Kapatmayı Hedefliyor

GALATASARAY TEKNİK DİREKTÖRÜ TUDOR, İLK YARIYI 43 PUANLA KAPATMAYI HEDEFLİYOR

Ligde ezeli rakiplerine şimdiden 8 puan fark atan Galatasaray'da Teknik Direktör Igor Tudor, ligin ilk yarısını 43 puanla kapatmanın hesaplarını yapıyor.

Tarih : 28 Ekim 2017, 14:20
Puan Ver : Galatasaray Teknik Direktörü Tudor, İlk Yarıyı 43 Puanla Kapatmayı Hedefliyor(6/10)2

Sezon başından bu yana Fenerbahçe beraberliği hariç tüm planları gerçekleşen Igor Tudor, yeni hedefini belirledi.

TUDOR İLK YARIYI 43 PUANLA KAPATMAK İSTİYOR

Hırvat teknik adam, ligin ilk yarısını 43 puanla bitirmeleri halinde 21. şampiyonluk yolunda en büyük adımı atacakları düşüncesinde.

Şu anda ligde ezeli rakiplerinin 8 puan önünde olan Galatasaray'da, Tudor devre arasına kadar oynanacak 8 maçta en az 20 puan toplayıp bu farkı açmayı hedefliyor.

İLK ŞAMPİYONLUĞUNU KAZANMAK İSTİYOR

İlk yarı bitimine kadar Trabzonspor, Başakşehir ve Beşiktaş ile deplasman maçları olmasına karşın Tudor çıtayı yükseğe koydu. Takımındaki birçok oyuncu gibi antrenörlük kariyerindeki ilk şampiyonluğa ulaşmak isteyen Tudor, 8 maçlık zorlu fikstürü Florya'da masaya yatırdı.

İLK HEDEF MİLLİ ARAYA KADAR KAYIP YAŞAMAMAK

Hırvat hocanın ilk hedefi kasım ayının ilk haftasındaki milli takım arasına kayıpsız girmek. Genç teknik adam, kendi hesaplarına göre o tarihe kadar oynayacakları Trabzonspor ve Gençlerbirliği maçlarına 6 puan yazdı.

İKİ BERABERLİK NORMAL

Galatasaray Teknik Direktörü, milli takım arasından sonra oynayacakları 6 maçta ideal 18 puanı hedefliyor olsa da takımına 2 beraberlik hakkı tanıyıp, "14 puan hiç de fena olmaz" görüşünü dile getiriyor.

Kısaca Igor Tudor, devre arasına namağlup unvanı ile girip bu zorlu fikstürden en kötü 2 beraberlik ile çıkması halinde 43 puana ulaşırsa şampiyonluk yolunda önemli bir adım atacaklarına inanıyor.

Galatasaray'ın kalan maçları;

Trabzonspor (D)GençlerbirliğiBaşakşehir (D)AlanyasporBeşiktaş (D)AkhisarsporYeni Malatya (D)Göztepe

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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