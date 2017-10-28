GALATASARAY TEKNİK DİREKTÖRÜ TUDOR, İLK YARIYI 43 PUANLA KAPATMAYI HEDEFLİYOR
Ligde ezeli rakiplerine şimdiden 8 puan fark atan Galatasaray'da Teknik Direktör Igor Tudor, ligin ilk yarısını 43 puanla kapatmanın hesaplarını yapıyor.
Sezon başından bu yana Fenerbahçe beraberliği hariç tüm planları gerçekleşen Igor Tudor, yeni hedefini belirledi.
TUDOR İLK YARIYI 43 PUANLA KAPATMAK İSTİYOR
Hırvat teknik adam, ligin ilk yarısını 43 puanla bitirmeleri halinde 21. şampiyonluk yolunda en büyük adımı atacakları düşüncesinde.
Şu anda ligde ezeli rakiplerinin 8 puan önünde olan Galatasaray'da, Tudor devre arasına kadar oynanacak 8 maçta en az 20 puan toplayıp bu farkı açmayı hedefliyor.
İLK ŞAMPİYONLUĞUNU KAZANMAK İSTİYOR
İlk yarı bitimine kadar Trabzonspor, Başakşehir ve Beşiktaş ile deplasman maçları olmasına karşın Tudor çıtayı yükseğe koydu. Takımındaki birçok oyuncu gibi antrenörlük kariyerindeki ilk şampiyonluğa ulaşmak isteyen Tudor, 8 maçlık zorlu fikstürü Florya'da masaya yatırdı.
İLK HEDEF MİLLİ ARAYA KADAR KAYIP YAŞAMAMAK
Hırvat hocanın ilk hedefi kasım ayının ilk haftasındaki milli takım arasına kayıpsız girmek. Genç teknik adam, kendi hesaplarına göre o tarihe kadar oynayacakları Trabzonspor ve Gençlerbirliği maçlarına 6 puan yazdı.
İKİ BERABERLİK NORMAL
Galatasaray Teknik Direktörü, milli takım arasından sonra oynayacakları 6 maçta ideal 18 puanı hedefliyor olsa da takımına 2 beraberlik hakkı tanıyıp, "14 puan hiç de fena olmaz" görüşünü dile getiriyor.
Kısaca Igor Tudor, devre arasına namağlup unvanı ile girip bu zorlu fikstürden en kötü 2 beraberlik ile çıkması halinde 43 puana ulaşırsa şampiyonluk yolunda önemli bir adım atacaklarına inanıyor.
Galatasaray'ın kalan maçları;
Trabzonspor (D)GençlerbirliğiBaşakşehir (D)AlanyasporBeşiktaş (D)AkhisarsporYeni Malatya (D)Göztepe
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar