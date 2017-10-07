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Galatasaray Teknik Direktörü Tudor, Fenerbahçe Maçını Düşünerek Oyuncularını Riske Atmayacak

GALATASARAY TEKNİK DİREKTÖRÜ TUDOR, FENERBAHÇE MAÇINI DÜŞÜNEREK OYUNCULARINI RİSKE ATMAYACAK

Önümüzdeki hafta Konyaspor deplasmanına gidecek olan Galatasaray, bir sonraki hafta oynanacak olan Fenerbahçe derbisini düşünerek, Tolga Ciğerci ve Serdar Aziz'i riske etmeyecek.

Tarih : 07 Ekim 2017, 12:20
Puan Ver : Galatasaray Teknik Direktörü Tudor, Fenerbahçe Maçını Düşünerek Oyuncularını Riske Atmayacak(7/10)3

Milli maçlar nedeniyle verilen arada çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Igor Tudor, Atiker Konyaspor mücadelesine kenetlenmiş durumda ancak bir yandan da 9. haftadaki Fenerbahçe derbisini düşünmeden edemiyor. Kendileri açısından büyük önem taşıyan bu iki haftada en doğru kararı vermek isteyen Tudor, bazı isimleri riske etmeyecek.

DERBİYE İDEAL 11

Atiker Konyaspor deplasmanında Tolga Ciğerci'yi dinlendirecek olan Hırvat çalıştırıcı, 3 sarı kart ile sınırda bulunan Serdar Aziz'i de Fenerbahçe derbisi öncesinde kulübeye çekebilir. Jason Denayer'a şans vermeye hazırlanan genç çalıştırıcı böylece TT Stadı'ndaki Fenerbahçe derbisine kafasındaki ideal 11 ile çıkabilecek. Tolga'nın yokluğunda ise yine sol kanatta Garry Rodrigues, takımına katkı verecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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