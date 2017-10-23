GALATASARAY TEKNİK DİREKTÖRÜ TUDOR: 11 KİŞİ DEVAM ETSEYDİK GOL ATARDIK
0-0 berabere kaldıkları Fenerbahçe maçı sonrası konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Tudor, "Maça 11 kişi devam etseydik kesinlikle gol bulacağımıza emindim" dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Fenerbahçe derbisinin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
İşte Tudor'un açıklamaları;
"SERDAR'IN SAKATLIĞI PLANLARI BOZDU"
"Hafta başındaki bir sistemle hazırlandık. iyi de başladık ama Serdar'ın sakatlığı planları değiştirmemize sebep oldu. O zaman da ister sitemez bazı sıkıntılar yaratabiliyor. İkinci yarı oynadığımız mantaliteyi sahaya sürdük."
"11 KİŞİ DEVAM ETSEYDİK GOL BULURDUK"
"11'e 11 giderken mücadele birçok pozisyona girdik. Bu şekilde devam etseydik kesinlikle gol bulacağımıza emindim. Fenerbahçe kaliteli bir takım ve puan farkını da aynı şekilde tutmayı başardık. Lig uzun bir periyot"
Kaynak: haberinburada
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