Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Fenerbahçe derbisinin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İşte Tudor'un açıklamaları;

"SERDAR'IN SAKATLIĞI PLANLARI BOZDU"

"Hafta başındaki bir sistemle hazırlandık. iyi de başladık ama Serdar'ın sakatlığı planları değiştirmemize sebep oldu. O zaman da ister sitemez bazı sıkıntılar yaratabiliyor. İkinci yarı oynadığımız mantaliteyi sahaya sürdük."

"11 KİŞİ DEVAM ETSEYDİK GOL BULURDUK"

"11'e 11 giderken mücadele birçok pozisyona girdik. Bu şekilde devam etseydik kesinlikle gol bulacağımıza emindim. Fenerbahçe kaliteli bir takım ve puan farkını da aynı şekilde tutmayı başardık. Lig uzun bir periyot"

Kaynak: haberinburada