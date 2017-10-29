Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Galatasaray'da teknik adam Igor Tudor, istatistiğine bir yenisini daha ekledi.

Geçen sezon Galatasray'ın başına geçen ve sarı-kırmızılı ekiple diğer üç büyüklere karşı beş maça çıkan Igor Tudor, bu maçların hiçbirinde galibiyet göremedi.

BÜYÜK MAÇLARI KAZANAMIYOR

Bu sezon Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe maçında beraberlik gören Tudor, geçen sezon Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe maçlarında sahadan yenik ayrılmıştı.

5 MAÇI DA KAZANAMADI

Bu gece Trabzonspor deplasmanından 2-1 yenik ayrılan Galatasaray'da Tudor, serisini yine bozamadı. Hırvat teknik adam, şu ana dek diğer üç büyüklerle oynadığı 5 maçtan da galibiyet elde edemedi.

Öte yandan Tudor yönetiminde daha önce ezeli rakipleriyle oynadığı dört maçta gol atamayan Galatasaray, ilk golünü Trabzonspor'a atmış oldu.

Kaynak: haberinburada