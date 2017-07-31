GALATASARAY TEKNİK DİREKTÖRÜ, FUTBOLCULARI BASINDAN KAÇIRDI
Yerine Fatih Terim'in geleceği konuşulan Galatasaray Teknik Direktörü Tudor, basına açık idmanı uzak sahada yaptırınca tepkilerin odağında yer aldı.
Galatasaray'ın Hırvat hocası Igor Tudor, ender görülebilecek bir uygulamaya imza attı.
Sarı-Kırmızılıların akşam idmanını basına açan Tudor, takımı basın mensuplarına yakın olan sahada değil, bir sonraki sahada çalıştırdı. Bu nedenle basın mensupları, idmanı 200 metre uzaktan takip etmek zorunda kaldı. Gazeteciler, Tudor'un bu tavrına tepki gösterdi.
Kaynak: haberinburada
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