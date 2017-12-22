Galatasaray'da dördüncü kez teknik direktörlük görevine getirilen Fatih Terim, 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

"ELİMİ TAŞIN ALTINDA SOKMAM GEREKTİĞİNE İNANDIĞIM İÇİN BU ÇATININ ALTINDAYIM"

Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in de katıldığı törende konuşan Terim, "Elimi taşın altına sokmam gerektiğine inandığım için bu çatının altındayım" dedi.Dursun Özbek ise "Galatasaray'ı özellikle son haftalarda girdiği form düşüklüğü seviyesinden şampiyonluğa taşıyacak tek aday Fatih Terim'di" diye konuştu.

FUTBOLCULARA ZAMAN ZAMAN UYARIDA BULUNDU

Görevine hemen başlayan Terim, ilk antrenmanını da yaptı.

Futbolcularla da tanışan Terim, zaman zaman uyarılarda da bulundu.

Kaynak: haberinburada