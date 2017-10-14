GALATASARAY TARİHİNDE BİR İLK GERÇEKLEŞİYOR
Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maça tarihinde bir ilke imza atarak çıkıyor.
Teknik Direktör Igor Tudor, Konyaspor karşısında ilk onbirinde 11 yabancı oyuncuya şans veriyor.
TOLGA SAKAT, SERDAR CEZA SINIRINDA
Galatasaray'ın bu sezonki ideal kadrosuna 9 yabancı oyuncu bulunuyordu. Ancak Tolga Ciğerci sakat, Serdar Aziz de önümüzdeki hafta oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi ceza sınırında yer aldığı için Tudor, Konyaspor maçında bu oyuncular yerine Denayer ve Feghouli'ye şans vermeyi tercih etti. Böylece Galatasaray'ın 11 oyuncusu da yabancı isimlerden oluşmuş oldu.
Kaynak: haberinburada
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