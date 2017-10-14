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GALATASARAY TARİHİNDE BİR İLK GERÇEKLEŞİYOR


Galatasaray tarihinde bir ilk gerçekleşiyor
Tarih : 14 Ekim 2017, 20:00
Puan Ver : Galatasaray Tarihinde Bir İlk Gerçekleşiyor(6/10)2

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maça tarihinde bir ilke imza atarak çıkıyor.

Teknik Direktör Igor Tudor, Konyaspor karşısında ilk onbirinde 11 yabancı oyuncuya şans veriyor.

TOLGA SAKAT, SERDAR CEZA SINIRINDA

Galatasaray'ın bu sezonki ideal kadrosuna 9 yabancı oyuncu bulunuyordu. Ancak Tolga Ciğerci sakat, Serdar Aziz de önümüzdeki hafta oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi ceza sınırında yer aldığı için Tudor, Konyaspor maçında bu oyuncular yerine Denayer ve Feghouli'ye şans vermeyi tercih etti. Böylece Galatasaray'ın 11 oyuncusu da yabancı isimlerden oluşmuş oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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