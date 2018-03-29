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Galatasaray tarih yazdı! Avrupa'da finaldeyiz

GALATASARAY TARİH YAZDI! AVRUPA'DA FİNALDEYİZ

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, deplasmanda İspanyol ekibi Perfumerias Avenida'yı eleyerek FIBA Avrupa Kupasında finale yükseldi.

Tarih : 29 Mart 2018, 00:40
Puan Ver : Galatasaray Tarih Yazdı! Avrupa'da Finaldeyiz(9/10)5

FIBA Avrupa Kupası yarı final rövanş maçında Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, deplasmanda İspanya'nın Perfumerias Avenida takımına 57-55 yenilmesine rağmen finale yükselen taraf oldu.

İLK MAÇI 7 SAYI FARKLA KAZANMIŞTI

Kadınlar EuroCup'taki temsilcilerimizden Galatasaray, İstanbul'da 7 sayı farkla mağlup ettiği rakibi Avenida'ya deplasmanda 2 sayı farkla mağlup oldu ve adını finale yazdırdı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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