GALATASARAY TARAFTARININ SEVGİLİSİ DÖNÜYOR
Cumhuriyet gazetesi, Galatsaray eski başkanı Ünal Aysal'ın 20 Ocak'taki kongrede yeniden başkan adayı olacağını yazdı.
Galatasaray'da yönetimin erken seçim kararı sonrası kimlerin başkanlığa aday olacağı merak edilmeye başlandı. Dursun Özbek, 20 Ocak'taki kongrede yeniden başkan adayı olacak.
Daha önce başkan adaylığını açıklayan Adnan Öztürk, bir süredir ekibiyle birlikte çalışmalarını sürdürüyordu.
AHMET ÖZDOĞAN ADAYLIĞA HAZIR
Cumhuriyet'in haberine göre; ayrıca eski yönetici Ahmet Özdoğan, 20 Ocak'taki kongrede başkan adaylığına hazır olduğunu belirtti. Kulislerde Ünal Aysal'ın yeniden aday olabileceği yönünde iddialar bulunuyor.
Kaynak: haberinburada
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