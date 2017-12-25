GALATASARAY TARAFTARININ GÜNLERCE BEKLEDİĞİ DİARRA, ARTIK BEDAVA
Geçmiş dönemde Galatasaray'ın transferini çok istediği 32 yaşındaki Lassana Diarra, formasını giydiği Arap takımı Al Jazira'dan ayrıldı.
Fransız orta saha oyuncusu, nisan ayında anlaşma sağladığı Al Jazira ile yollarını ayırdı.
2017 yılının şubat ayında Marsilya'dan ayrılan ve kısa süre boşta kaldıktan sonra nisan ayında Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Jazira ile anlaşan Lassana Diarra'nın yeni kulübüyle macerası kısa sürdü.
SADECE 5 MAÇTA OYNADI
Al-Jazira kulübünün tarafından yapılan resmi açıklamada, 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki futbolcu ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı duyuruldu. Diarra, Al-Jazira formasıyla bu zamana kadar sadece 5 lig maçında forma giymişti.
Kariyerinde Chelsea, Arsenal ve Real Madrid gibi önemli kulüplerde top koşturan Lassana Diarra'nın ismi, Marsilya'dan ayrıldığı dönemde Türkiye'den bazı kulüplerle de anılıyordu.
Kaynak: haberinburada
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