GALATASARAY TARAFTARINDAN MUHTEŞEM KOREOGRAFİ
Galatasaray-Fenerbahçe maçının öncesinde Galatasaray taraftarı Rocky temalı koreografi yaptı. Taraftarlar koreografide, "Siz diz çöktüğünüz için onlar büyük görünüyor" ifadelerini kullandı.
Süper Lig'de 9. Hafta karşılaşmalarında Galatasaray ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren dev derbide Türk Telekom Stadyumu tribünleri tıklım tıklım dolarken, sarı-kırmızılı taraftarlar da muhteşem bir koreografi hazırladı.
STAT HOPARLÖRÜNDEN ROCKY MÜZİĞİ ÇALINDI
Sinema tarihinin unutulmaz filmlerinden Rocky'den esinlenilen koreografide, "Siz diz çöktüğünüz için onlar büyük görünüyor. Ayağa kalk." ifadeleri kullanıldı ve stat hoparlöründen de filmin müzikleri çalındı.
Koreografideki ringin gerisinde ise, Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman yer aldı.
Kaynak: haberinburada
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