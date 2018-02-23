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Galatasaray taraftarından Gomis'e büyük sürpriz!

GALATASARAY TARAFTARINDAN GOMİS'E BÜYÜK SÜRPRİZ!

Galatasaray taraftarı, geçtiğimiz hafta Kasımpaşa maçında baygınlık geçiren Bafetimbi Gomis'e "Hazırım diyorum dünden, düşmüyorsun dilimden" yazılı pankart hazırladı.

Tarih : 23 Şubat 2018, 20:20
Puan Ver : Galatasaray Taraftarından Gomis'e Büyük Sürpriz!(5/10)1

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındaki maçta Galatasaray taraftarı, Bafetimbi Gomis'e özel bir pankart hazırladı.

Geçtiğimiz hafta oynanan Kasımpaşa maçında kısa süreli bir baygınlık geçiren Bafetimbi Gomis'e Galatasaray taraftarı, Bursaspor mücadelesi öncesinde büyük ilgi gösterdi.

GOMIS'E BÜYÜK SEVGİ

Isınmaya çıkan Gomis'e tribünler sevgi gösterisinde bulunurken, kale arkasında da özel bir pankart açıldı.

Sarı-kırmızılı tribünde açılan Gomis pankartında "Hazırım diyorum dünden düşmüyorsun dilimden" ifadeleri yer aldı

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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