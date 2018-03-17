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Galatasaray Taraftarından Alkış Toplayan Pankart
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Galatasaray taraftarından alkış toplayan pankart

GALATASARAY TARAFTARINDAN ALKIŞ TOPLAYAN PANKART

Galatasaraylı taraftarlar, Ülker Stadyumu'nda "Çanakkale Ruhu Afrin'de" pankartı açtı, sarı lacivertli taraftarlardan alkışlı destek geldi.

Tarih : 17 Mart 2018, 19:20
Puan Ver : Galatasaray Taraftarından Alkış Toplayan Pankart(6/10)2

Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe ile Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak karşılaşma öncesinde kendilerine ayrılan bölümde Afrin pankartı açtı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Sarı kırmızılıların pankartı Fenerbahçe tribünlerinden de alkış aldı. Çanakkale Ruhu Afrin'de yazılı pankart sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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