GALATASARAY TARAFTARI U19 MAÇI İÇİN KOREOGRAFİ HAZIRLADI
Galatasaray ve Trabzonspor'un U19 takımlarının Florya'da yaptığı maç öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar muhteşem bir koreografiye imza attı.
Galatasaray U19 takımının Trabzonspor U19 takımı ile oynadığı maça sarı kırmızılı taraftarlar akın etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan maç öncesi koreografi yapan taraftarlar, başlama düdüğüyle birlikte yaktıkları meşalelerle muhteşem bir atmosfer oluşturmayı başardı.
"SİZİ BURAYA GETİREN YETENEĞİNİZ"
"Sizi buraya getiren yeteneğiniz, burada tutacak olan karakteriniz" yazılı bir pankartın yer aldığı tribünde "Her hafta sonu aynı sahneler" anlamına gelen "Identical scenes every weekend" ifadelerini de yazdı.
Kaynak: haberinburada
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