GALATASARAY TARAFTARI SABRİ SARIOĞLU'NU ALKIŞLARLA KARŞILADI
Yıllarca Galatasaray forması giydikten sonra sezon başında takımdan ayrılan ve Göztepe'nin yolunu tutan tecrübeli oyuncu Sabri Sarıoğlu, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından alkışlarla karşılandı.
Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Galatasaray deplasmanına çıkan Göztepe'de Sabri Sarıoğlu özel bir heyecan yaşadı.
Galatasaray'da 15 sezon forma giyen Sabri Sarıoğlu, Göztepe formasıyla ilk kez eski takımına rakip oldu. 33 yaşındaki Sabri Sarıoğlu, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'na çıktığında, Galatasaraylı taraftarlar, emektar futbolcularını sevgi gösterisinde bulundular.
SABRİ SARIOĞLU TRİBÜNLERİ SELAMLADI
Sabri Sarıoğlu tezahüratların ardından tribünleri selamlarken, tecrübeli futbolcunun gözleri oldu. Bu arada Fernando Muslera da Sabri Sarıoğlu ile hasret giderdi.
Bu arada Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Selçuk Şahin ile birlikte takımın kaptanlarından olan Sabri Sarıoğlu'na Galatasaray maçında pazubandı verdi.
Tamer Tuna, Sabri Sarıoğlu'nun özel bir futbolcu olduğunu belirterek, Göztepeli taraftarların da deneyimli ismi sevdiğini belirtti.SABRİ'YE PLAKET VERİLDİ
Göztepe'de forma giyen Sabri Sarıoğlu'na eski kulübü Galatasaray, maç öncesinde plaket verdi. Galatasaray, eski futbolcusu Sabri'yi unutmadı ve gösterdiği hizmet için maç öncesinde plaket verdi. Sarıoğlu'na plaketi Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin takdim etti.
Kaynak: haberinburada
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