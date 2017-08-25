Galatasaray'da Gomis çılgınlığı! Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacağı maçta Bafetimbi Gomis'e büyük destek verilecek.

MASKE TAKILACAK

Türk Telekom Stadı'na maça geleceklere Galatasaray bir sürpiz hazırladı ve tribünlere Bafetimbi Gomis maskeleri bırakıldı.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada ırkçı saldırıya maruz kalan Bafetimbi Gomis'e Galatasaray taraftarı büyük destek vermişti. Galatasaray Yönetimi bu desteği Sivasspor maçına taşıma kararı aldı ve Türk Telekom Stadı'ndaki koltuklara Gomis maskeleri bırakıldı.

GOMIS'E "O SEN OLSAN BARİ" ÇALACAK

Galatasaray'a transfer olmasının ardından kısa sürede sarı-kırmızılı taraftarın gönlünü fetheden Gomis için bir sürpriz daha hazırlandı.

Bafetimbi Gomis'in Sivasspor karşısında atacağı gol sonrası Türk Telekom Stadı'nda Aleyna Tilki'nin söylediği son dönemin en popüler şarkılarından olan "Sen olsan bari" çalacak.

Gomis'in de Galatasaray'a transfer olduktan sonra "Sen olsan bari" şarkısıyla bir videosu sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

Kaynak: haberinburada