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Galatasaray taraftar grubu UltrAslan açıkladı! Fatih Terim'i istiyoruz

GALATASARAY TARAFTAR GRUBU ULTRASLAN AÇIKLADI! FATİH TERİM'İ İSTİYORUZ

Galatasaray'ın taraftar grubu ultrAslan, takımın başında Fatih Terim'i görmek istediklerini açıkladı.

Tarih : 20 Aralık 2017, 03:20
Puan Ver : Galatasaray Taraftar Grubu Ultraslan Açıkladı! Fatih Terim'i İstiyoruz(6/10)2

Sarı-Kırmızılı camianın kenetlenmesi gerektiğini ifade eden Ultarslan sosyal medya hesabından şu açıklamaları yaptı:

"BU İSİM FATİH TERİM'DİR"

"Armamızdaki 4 yıldızdan 1'ini bize kazandıran Galatasaray'ı "Türk olmayan takımlarını yenmek" hedefini en yüksek seviyede gerçekleştiren, yönetim boşluğunu takıma yansıtmadan hedefe yürütebilecek tek isim Fatih Terim'dir. Yapılan yatırımlar, kurulan iddialı kadro, camianın kenetlenme ihtiyacı tek bir adresi göstermektedir. Bu isim Fatih Terim'dir" ifadeleri kullanıldı.

Bu açıklamadan sonra Terim için resmi temasların başlanması bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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