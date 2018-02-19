Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, TRT Spor'da açıklamalarda bulundu ve Galatasaray'dan ayrılık süreci ve Beşiktaş taraftarından gördüğü tepkiyle, Obradovic ile arasındaki gerginlik için konuştu.

Beşiktaş taraftarının kırgınlığını anladığını belirten Ataman, "Beşiktaş'tan Avrupa'ya gitmiş olsaydım, herhalde bir kırgınlık olmayacaktı ama o şartlarda en iyi projeyi sunan Galatasaray'dı. Beşiktaş'ın salonuna her gittiğimde acı çekiyorum çünkü o salonda çok güzel duygular yaşadım. Kırgınlıklarını anlıyorum ama hakaret derecesinde yapılanları kınadım. Beşiktaş feda dönemini yaşadıktan sonra futbolun ne olduğunu, yöneticiğilin ne olduğunu bilen Fikret Orman'ın başkanlığında bir devrim yaşattı." ifadelerini kullandı.

"DURSUN ÖZBEK'E ÇOK KIRILDIM"

Galatasaray'dan ayrılık süreci için de konuşan deneyimli antrenör, "Galatasaray'daki şampiyonluk sürecinde 3 milyon dolar kulüpten, 3 milyon dolar ise sponsorlardan karşılandı. Galatasaray'ın basketboldaki hızlı yükselişi bazı grupları rahatsız etti. Başkan her seferinde gurur duyduğunu ve arkamda olduğunu söyledi. Sezon sonunda teklif beklediğim ama başka hocalarla görüşüldüğünü duydum. Dursun Özbek'ten beni yanına çağırıp çalışmayacak olsa bile söylemesini beklerdim. Bu konuda çok kırıldım." dedi.

"GALATASARAY'DA BAŞKAN ADAYI OLABİLİRİM"

Galatasaray'da başkan adayı olmayı düşündüğünü kaydeden Ataman, "İşletme mezunu, İtalyancası ve İngilizcesi ile az da İspanyolcası olan biriyim. 2026'da bir Galatasaray üyesi olarak başkanlık hayalim var elbette Galatasaray'da başkan olmak için 10 yılı tamamlamanız gerekiyor. 10. yılı tamamladığım zaman her genel kurul üyesi gibi başkanlığa aday olabilirim. Lider özelliği olan biriyim. Profesyonel basketbol antrenörlüğünü bırakıp, başkanlığa aday olabilirim. Bunu zaman gösterecek." diye konuştu.

Kaynak: haberinburada