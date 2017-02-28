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galatasaray, şubat'ta buz tuttu

GALATASARAY, ŞUBAT'TA BUZ TUTTU

Galatasaray, Şubat ayında oynadığı üç lig maçından 1 puan alırken, Ziraat Türkiye Kupası'ndan ise elendi.

Tarih : 28 Şubat 2017, 12:36
Puan Ver : Galatasaray, Şubat'ta Buz Tuttu(8/10)5


Spor Toto Süper Lig'in 2016-2017 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, kötü bir sezon geçiriyor. Sarı-kırmızılar ilk önce Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi, daha sonra da lig yarışının uzağında kaldı.



RİEKERİNK GİTTİ, TUDOR GELDİ



Galatasaray, Şubat ayında kötü bir tablo çizerken, teknik direktör değişikliğine de gitti. Sarı-kırmızılılar, TT Arena'da yaşanan Kayserispor mağlubiyetinin ardından Teknik Direktör Jan Olde Riekerink'in yerine Kardemir Karabükspor'un Hırvat çalıştırıcısı Igor Tudor'u getirdi.



ŞUBAT'TA 1 PUAN GELDİ



Aslan, teknik direktör değişikliğine giderken aynı zamanda Şubat ayında oynadığı maçlarda sahadan kötü sonuçlarla ayrıldı. Galatasaray, Şubat ayında 3 lig, 1 kupa maçına çıktı. Sarı-kırmızılılar, Medipol Başakşehir'e deplasmanda 2-1 yenilerek, kupanın dışında kaldı. Ligde ise Galatasaray, 3 maça çıktı. Aslan, bu maçlarda 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak galibiyeti unuttu. Sarı-kırmızılılar söz konusu mücadelelerde bir tek Beşiktaş ile TT Arena'da oynanan karşılaşmada rakip fileleri havalandıramadı.



 



kaynak:sabah








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