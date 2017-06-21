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galatasaray stoperini buldu!

GALATASARAY STOPERİNİ BULDU!

Galatasaray, Sao Paulo'da forma giyen Maicon ve kulübü ile 5 yıllık anlaşma sağladı.

Tarih : 21 Haziran 2017, 10:14
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Sarı kırmızılılar bu transfer için Brezilya ekibine 7 milyon Euro ve 1 milyon Euro bonus ödeyecek. Başarılı savunmacı ise Galatasaray'dan yıllık 2.6 milyon Euro kazanacak.



NTV Spor'un haberine göre; sarı kırmızılı kulüp, 3.5 milyon Euro peşin, kalan 3.5 milyon Euro'yu ise önümüzdeki yılın ağustos ayına kadar 2 taksit halinde ödeyecek.



Maicon'un Şampiyonlar Ligi gruplarında forma giymesi durumunda 250 bin Euro, Avrupa Ligi gruplarında oynaması halinde 250 bin Euro, Sao Paulo kulübüne bonus ödenecek. Ayrıca Maicon sezon boyunca 25 maç oynarsa 250 bin Euro, 50 maç oynarsa 250 bin Euro ekstra ücret ödenecek.



 



kaynak:sabah








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