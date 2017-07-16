İngiltere Premier Lig'de forma giyen yıldız oyuncu Imbula'nın menajeri İstanbul'a geldi ve bugün Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün ile masaya oturdu. Galatasaray, Giannelli Imbula ile el sıkıştı. İşte anlaşmanın rakamları...

YILLIK 1.6 MİLYON EURO GARANTİ ÜCRET

Sportif Direktör Cenk Ergün, Imbula ve menajeri ile yıllık 1.6 milyon Euro garanti ücret ve puan başına ise 5 bin Euro karşılığında anlaştı.

Imbula ile anlaştıktan sonra Galatasaray Kulübü, Stoke City Kulübüne yeni bir kiralama teklifi de yaptı.

Geçen yıl Porto'dan Stoke City'e 24 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan ancak sadece 12 Premier Lig maçında forma giyen Imbula, Galatasaray'a gelerek düzenli forma şansı bulmak adına transferinin bir an önce sonuçlanmasını istiyor.

Kaynak: haberinburada