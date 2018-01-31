GALATASARAY SPORTİF AŞ YÖNETİM KURULU ÜYESİ SERDAR GÜZELAYDIN İSTİFA ETTİ
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in Sportif AŞ yönetim kurulu üyelerini istifaya davet etmesinin ardından Serdar Güzelaydın istifa etti.
Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Güzelaydın istifa etti.
İSTİFA SONRASI KAP'A AÇIKLAMA YAPILDI
Galatasaray Sportif AŞ'den, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Serdar Güzelaydın 23.01.2018 tarihi itibarıyla, yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiştir. Yönetim kurulumuz istifa ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi kapsamında, yasal şartları haiz, yeni bir üye seçip ilk genel kurulun onayına sunacaktır."
Galatasaray Kulübü'nün yeni başkanı Mustafa Cengiz, Sportif AŞ yönetim kurulu üyelerinin istifa etmelerini istemişti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Beşiktaş'a Gidiyor Denen Eto'o, Galatasaray'la Anlaşmak Üzere
- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Carole'ün Dönmesine Karşı Çıktı
- Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Oğuzhan'la Görüştü: Senden Memnunum
- Transfere 400 Milyon Euro Harcayan Psg, Uefa Soruşturmasından Geçti
- Sivasspor, Henri Saivet'i Kadrosuna Kattı
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar