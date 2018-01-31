Sırbistan Sta'sı Genişletildi, Yktk'sı Güncellendi
Enerji İthalatı Geçen Yıl Aralık Ayında Yüzde 35 Arttı
Motosiklete Kasksız Binen Hakan Hatipoğlu Ve Eşi, Görüntülenince Panikledi
Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar
Alişan Ve Çağla Şıkel Yollarını Ayırdı
Yemen'deki Çatışmalarda 21 Kişi Öldü
Thy, New York Borsasının Açılış Zilini Çaldı
Ticaret Ünvanı Ve İşletme Adı Arasındaki Farklar Nelerdir?
Btso Yılın İlk Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi
Kütahya'da Jeotermal Saha İhaleleri
Serbest Piyasada Döviz Açılış Fiyatları
Aleyna Tilki'nin Suşili, Havyarlı Kahvaltı Tabağı Mide Bulandırdı
Hakkında İğrenç Suçlamalar Çıkan Oyuncu Mark Salling, Kendini Astı
Karayollarında Durum
Bitcoin Artık Güldürmüyor
Arçelik'in KâRı Beklentilerin Gerisinde Kaldı
Birleşme Ve Satın Almalarda 'ocak Ateşi'
Seren Serengil, Bana Kadınlığımı Hatırlattın Deyip Yaşar İpek'e Aşkını İtiraf Etti
Fed Faiz Kararları Öncesi Dolar Sakin Başladı!
Abd'de Tüketici Güven Endeksi Yükseldi

Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Güzelaydın İstifa Etti

GALATASARAY SPORTİF AŞ YÖNETİM KURULU ÜYESİ SERDAR GÜZELAYDIN İSTİFA ETTİ

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in Sportif AŞ yönetim kurulu üyelerini istifaya davet etmesinin ardından Serdar Güzelaydın istifa etti.

Tarih : 31 Ocak 2018, 08:00
Puan Ver : Galatasaray Sportif Aş Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Güzelaydın İstifa Etti(9/10)5

Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Güzelaydın istifa etti.

İSTİFA SONRASI KAP'A AÇIKLAMA YAPILDI

Galatasaray Sportif AŞ'den, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Serdar Güzelaydın 23.01.2018 tarihi itibarıyla, yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiştir. Yönetim kurulumuz istifa ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi kapsamında, yasal şartları haiz, yeni bir üye seçip ilk genel kurulun onayına sunacaktır."

Galatasaray Kulübü'nün yeni başkanı Mustafa Cengiz, Sportif AŞ yönetim kurulu üyelerinin istifa etmelerini istemişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Galatasaray  Sportif    Yönetim  Kurulu  Üyesi  Serdar  Güzelaydın  İstifa  Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER