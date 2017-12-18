Türkiye Kupasında Final Oynayan Takım, Amatör Kümenin Yolunu Tuttu
Manchester Cityli Sterling'e Irkçı Saldırı! 1 Kişi Gözaltına Alındı
Doğa Harikası Gölcük İmara Açılıyor
Hamza Hamzaoğlu, Dursun Özbek'i Aradı: Göreve Hazırım
Kadroya Alınan Taşeronlar Ssk'lı Olarak Çalışmaya Devam Edecek
Krallar Gibi Karşılanan Yıldız Futbolcu, Sessizce Ayrılıyor
Gölcük İmar İhalesini Kurtuluş Tokcan Kazandı
Bedava Tatil Yapayım Derken 30 Bin Liranızı Kaybetmeyin!
Bahis Şirketi İddaa, Fenerbahçe'yi İlk Kez Ligin Favorisi Gösterdi
Günde 4 Saat Çalışıp 6 Bin Lira Kazanıyorlar
Türkiye Uçan Otomobil İçin Harekete Geçti! 2020'de Uçuşa Çıkacak
Bitcoin'in Filmi Çekiliyor
Yabancı Sınırı Olsa Köşeyi Dönecek Olan Volkan, Boşta Kaldı
Güney Koreli Sanal Para Borsası İflas Başvurusunda Bulundu
Dolar Düşüşe Geçti
Rahatsızlanan Rıdvan Dilmen, Canlı Yayına Çıkamadı
Ünlü Sporcu, Bir Kez Daha Doping Cezasıyla Karşı Karşıya
Türkiye'de Eğitim Harcamaları 160 Milyar Lirayı Aştı
Tudor'un Kovulması Hırvatistan Basınında: Kötü Sonuçlar, Sonunu Getirdi
Ab Komisyonu'ndan Ikea'ya Vergi Kaçakçılığı Soruşturması

Galatasaray soyunma odasında kavga çıktı

GALATASARAY SOYUNMA ODASINDA KAVGA ÇIKTI

Beyaz TV, Galatasaray Teknik Direktörü Tudor ile Maicon'un soyunma odasında kafa kafaya geldiğini, bunun ardından Maicon'un 2. yarıya çıkmadığını iddia etti.

Tarih : 18 Aralık 2017, 12:20
Puan Ver : Galatasaray Soyunma Odasında Kavga Çıktı(7/10)3

Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Galatasaray'da sular durulmuyor.

Yeni Malatya Stadı'ndaki maçın devre arasında soyunma odasında Tudor'la Maicon arasında kavga çıktığı öne sürüldü. Hırvat teknik adam karşılaşmanın devre arasında Maicon'u kenara alıp Rodrigues'i oyuna sokmuştu.

KAVGA ETTİKLERİ İÇİN 2. YARIYA ÇIKARMADI

Değişikliğin arkasında soyunma odasında teknik direktör Igor Tudor'la Maicon'un ettiği kavganın yattığı iddia edildi. Beyaz TV'nin haberine göre, soyunma odasına girilirken Igor Tudor soluğu Maicon'un yanında aldı.

Gollerden dolayı kendisine tepki gösteren Tudor'la kafa kafaya gelen Maicon'u araya giren Muslera sakinleştirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Galatasaray  Soyunma  Odasında  Kavga  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER