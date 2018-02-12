Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta kapanış karşılaşmasında Galatasaray, Antalyaspor'u 3-0 mağlup ederek 7 hafta sonra tekrar liderlik koltuğuna oturdu.

GALATASARAY GOLLERLE BAŞLADI

Maça baskılı bir oyunla başlayan sarı kırmızılı ekip, 14. dakikada öne geçti. Rodrigues'in sol çaprazdan çektiği şutta, savunmadan seken top ceza sahasında Gomis'in önüne düştü. Fransız golcü, bekletmeden yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0. Seyircisinin desteğini arkasına alarak maçın temposunu artıran Galatasaray, 20. dakikada skoru 2-0 yaptı. Ryan Donk'tan aldığı topla ilerleyen Garry Rodrigues, rakiplerini geçtikten sonra ceza sahasına giren Gomis'i gördü. Gomis, sağ çaprazdan bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlara yolladı.

FEGHOULI FARKI 3'E ÇIKARDI

Galatasaray, 38. dakikada farkı 3'e çıkardı. Belhanda'nın soldan ortasında, arka direkte Feghouli kontrol ettiği topu yakın mesafeden yaptığı vuruşla filelere gönderdi: 3-0. 43. dakikada Selçuk İnan'ın ceza yayı içinden yaptığı vuruşta, kaleci Ferhat Kaplan son anda meşin yuvarlağı üstten kornere çeldi.

Galatasaray, karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Galatasaray, bulduğu pozisyonları değerlendiremeyince maç 3-0 sona erdi.

Karşılaşmanın 90. dakikasında Belhanda kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

GALATASARAY LİDERLİĞE YÜKSELDİ

Bu sonuçla puanını 44'e yükselten Galatasaray, 14. hafta Medipol Başakşehir'e kaptırdığı liderlik koltuğunu, 7 hafta sonra tekrar geri alarak zirvenin yeni sahibi oldu. 21 puanda kalan Antalyaspor ise haftayı 15. sırada tamamladı.

Kaynak: haberinburada