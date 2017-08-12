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Galatasaray, Şort Sponsoru İçin Fluo Firmasıyla Anlaştı

GALATASARAY, ŞORT SPONSORU İÇİN FLUO FİRMASIYLA ANLAŞTI

Galatasaray, futbol takımının şort sponsorluğu için mobil iletişim ürünleri firması Fluo ile anlaştı.

Tarih : 12 Ağustos 2017, 12:20
Puan Ver : Galatasaray, Şort Sponsoru İçin Fluo Firmasıyla Anlaştı(8/10)4

Mobil iletişim ürünleri firması Fluo, Galatasaray Futbol Takımı'na sponsor oldu.

ŞORTTA YER ALACAKLAR

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray ile kendi alanında en yenilikçi, güvenilir ve saygın marka olmayı hedefleyen Fluo arasında şort sponsorluk anlaşması yapıldı." denildi.

Yapılan sponsorluk anlaşmasının detaylarının, gelecek günlerde düzenlenecek basın toplantısında kamuoyuyla paylaşılacağı aktarıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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