Galatasaray, futbol takımının şort sponsorluğu için mobil iletişim ürünleri firması Fluo ile anlaştı.

Mobil iletişim ürünleri firması Fluo, Galatasaray Futbol Takımı'na sponsor oldu.

ŞORTTA YER ALACAKLAR

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray ile kendi alanında en yenilikçi, güvenilir ve saygın marka olmayı hedefleyen Fluo arasında şort sponsorluk anlaşması yapıldı." denildi.

Yapılan sponsorluk anlaşmasının detaylarının, gelecek günlerde düzenlenecek basın toplantısında kamuoyuyla paylaşılacağı aktarıldı.

Kaynak: haberinburada