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Galatasaray, Sneijder'in Ağabeyi Jeffrey'e De 700 Bin Euro Ödemiş
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Galatasaray, Sneijder'in Ağabeyi Jeffrey'e de 700 Bin Euro Ödemiş

GALATASARAY, SNEİJDER'İN AĞABEYİ JEFFREY'E DE 700 BİN EURO ÖDEMİŞ

Galatasaray'ın Sneijder'in babasına 200 bin euro ödediğinin ortaya çıkmasıyla birlikte bir skandal daha patlak verdi. Sarı-kırmızılılar, Jeffrey'e de 700 bin euro ödeme yapmış

Tarih : 10 Şubat 2018, 13:40
Puan Ver : Galatasaray, Sneijder'in Ağabeyi Jeffrey'e De 700 Bin Euro Ödemiş(5/10)1

Sezon başında oldukça sancılı bir sürecin ardından Galatasaray ile yollarını ayıran Wesley Sneijder yeniden gündeme oturdu... Eski başkan Dursun Özbek'in 2015 yılında Hollandalı futbolcunun sözleşmesini uzatırken babasına 200 bin Euro ödeme yapması çok büyük bir tartışma yarattı.

ÜNAL AYSAL KABUL ETTİ!

Fakat Wesley Sneijder'le ilgili asıl skandal ortaya çıktı... Takvim'in haberine göre; 2013 yılında yıldız futbolcuyu Inter'den transfer eden Ünal Aysal yönetiminin Sneijder'in ağabeyi Jeffrey'e tam 700 bin Euro ödediği belirlendi.

ÖZBEK'İN KARŞISINA ÇIKTI

Jeffrey Sneijder'e bu paranın 'Transfere destek olduğu için' ödendiği belirlendi. 2013 yılında yapılan bu ödeme 2015 yılındaki yeni sözleşme görüşmelerinde Dursun Özbek yönetiminin karşısına büyük bir sorun olarak çıktı.

200 BİN EURO İÇİN DEĞMEZ!

Sneijder'in o dönem Özbek'e "Takımda kalmamı en çok babam istiyor. Eğer ona para vermezseniz imza atmam" dediği öğrenildi. 200 bin Euro için Sneijder'i kaybetmek istemeyen Özbek'in parayı ödediği ifade ediliyor.

İLK SÖZLEŞME 19 MİLYON EURO

Aysal yönetimi Sneijder'e 3.5 sezon için 11.5 milyon garanti ücret, maç başı olarak 1 milyon 750 bin Euro, imza parası da 3.9 milyon Euro ödedi. Menajerine 1 milyon Euro, ağabeyine de 700 bin Euro verildi.

DEĞERLİ Mİ? DEĞİL Mİ?

Sneijder gitti ama tartışmalar bitmedi. Geçen hafta babasına ödenen para gündeme geldi. Tudor zamanı "Niye gitti?" diye taraftarlar ayaklanmıştı. Geçen hafta ise babasına ödenen 200 bin Euro'nun ortaya çıkmasından sonra "Bu para niye verildi?" diye herkes isyan etti. Sneijder "Bu paranın altına imza atmam" diyerek önce ağabeyine sonra da babasına ödeme yaptırmış. Hem Aysal hem de Özbek de mecbur kalmış. Taraftar ise hem gidişine ayaklanıyor. Hem de para ödenmesine. Şimdi karar vermek lazım. Sneijder değerli mi, değil mi?


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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