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galatasaray sneijder'ı satıyor

GALATASARAY SNEİJDER'I SATIYOR

Galatasaray İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın'ın yakın çevresinde "Sneijder'ı 7.5 milyon euro'ya satabiliriz" dediği öğrenildi.

Tarih : 11 Haziran 2016, 13:03
Puan Ver : Galatasaray Sneijder'ı Satıyor(7/10)4


Galatasaray'da Wesley Sneijder için ayrılık rüzgarları esmeye başladı. Jose Mourinho'nun Manchester United'ın başına geçmesinin ardından İngiliz ekibinin, Hollandalı oyuncunun menajeriyle temas kurması sonrası sarı-kırmızılı yönetimin, Sneijder'in satılmasını masaya yatırdığı öğrenildi. Galatasaray İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın'ın yakın çevresine, Hollandalı 10 numara için, "Sneijder'i 7.5 milyon Euro'ya satabiliriz. Buradan gelecek parayla elimiz çok rahatlayacak" dediği idda edildi. 32 yaşındaki yıldıza ABD'den de teklifler geldiği öğrenildi.








Etiketler: Galatasaray  Sneijder  I  Satıyor    haber

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