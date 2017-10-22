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Galatasaray seyircisi rekor kırdı

GALATASARAY SEYİRCİSİ REKOR KIRDI

Galatasaray Kulübü, 0-0 biten Fenerbahçe derbisini 50.291 biletli seyircinin takip ettiğini açıkladı. Derbi bu sezon en çok taraftarın izlediği karşılaşma oldu.

Tarih : 22 Ekim 2017, 23:10
Puan Ver : Galatasaray Seyircisi Rekor Kırdı(5/10)1

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini takip eden seyirci sayısı açıklandı.

Galatasaray kulübünden yapılan açıklamaya göre maçı 50.291 biletli seyirci takip ediyor. Derbi bu sezonun en fazla seyirci bulunduran maçı oldu.

Geçen sezon Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan maçı 37.639 taraftar takip etmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Galatasaray  Seyircisi  Rekor  Kırdı    haber

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