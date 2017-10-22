Galatasaray Kulübü, 0-0 biten Fenerbahçe derbisini 50.291 biletli seyircinin takip ettiğini açıkladı. Derbi bu sezon en çok taraftarın izlediği karşılaşma oldu.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini takip eden seyirci sayısı açıklandı.

Galatasaray kulübünden yapılan açıklamaya göre maçı 50.291 biletli seyirci takip ediyor. Derbi bu sezonun en fazla seyirci bulunduran maçı oldu.

Geçen sezon Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan maçı 37.639 taraftar takip etmişti.

Kaynak: haberinburada