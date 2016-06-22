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galatasaray, serdar aziz transferini kap'a bildirdi!

GALATASARAY, SERDAR AZİZ TRANSFERİNİ KAP'A BİLDİRDİ!

Galatasaray, Serdar Aziz'in transferi konusunda futbolcu ve kulübü ile transfer görüşmelerine başlandığını duyurdu.

Tarih : 22 Haziran 2016, 11:05
Puan Ver : Galatasaray, Serdar Aziz Transferini Kap'a Bildirdi!(5/10)7


Galatasaray Sportif AŞ, Bursaspor'un profesyonel oyuncusu Serdar Aziz'in transferi konusunda futbolcu ve kulübü ile transfer görüşmelerine başlandığını duyurdu.



Galatasaray Sportif AŞ. KAP Açıklaması:



"Profesyonel futbolcu Serdar Aziz'in Kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Bursaspor ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur."



 








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