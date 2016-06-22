GALATASARAY, SERDAR AZİZ TRANSFERİNİ KAP'A BİLDİRDİ!
Galatasaray, Serdar Aziz'in transferi konusunda futbolcu ve kulübü ile transfer görüşmelerine başlandığını duyurdu.
Galatasaray Sportif AŞ, Bursaspor'un profesyonel oyuncusu Serdar Aziz'in transferi konusunda futbolcu ve kulübü ile transfer görüşmelerine başlandığını duyurdu.
Galatasaray Sportif AŞ. KAP Açıklaması:
"Profesyonel futbolcu Serdar Aziz'in Kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Bursaspor ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur."
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