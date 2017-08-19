Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!

GALATASARAY, SELÇUK İNAN KARARINI VERDİ! YOLLAR AYRILIYOR


Galatasaray, Selçuk İnan Kararını Verdi! Yollar Ayrılıyor
Tarih : 19 Ağustos 2017, 13:20
Puan Ver : Galatasaray, Selçuk İnan Kararını Verdi! Yollar Ayrılıyor(8/10)4

Galatasaray yönetiminde Sneijder'ın ardından diğer kaptan Selçuk'a da yol göründü. Gazete Habertürk'ten Erhan Telli'nin haberine göre, son transferlerin gelişiyle artık 11'de düşünülmeyen 32 yaşındaki usta oyuncu, yüksek ücreti nedeniyle yedek kulübesi için de fazla lüks görülüyor.

Her ne kadar başkan Dursun Özbek "Selçuk kaptanımız, ayrılması gibi bir düşüncemiz yok" dese de Florya'da kapalı kapılar ardında bir teklif gelmesi halinde Selçuk'un satılması fikri ağır basıyor.

TEKLİF GELİRSE BEDAVAYA GİDECEK

Yönetim, 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan ve bu sezon 2.9 milyon Euro, gelecek sezon ise 2 milyon 950 bin Euro alacak olan Selçuk'a istediği teklif gelmemesi halinde, alacaklarından vazgeçmesi karşılığında bonservisini bedelsiz olarak vermeyi önerecek.

Bu teklifine karşılık Galatasaray yönetiminin Selçuk İnan'la kısa süre içinde bir toplantı yapacağı belirtildi.

BEŞİKTAŞ İÇİN ÖZEL MADDE

Şenol Güneş'in eski öğrencisini istediğini duyan Galatasaray yönetimi, taraftar tepkisini de düşünerek, Selçuk'un Beşiktaş'a gitmemesi için fesih sözleşmesine özel madde koymayı planlıyor.

Benzer bir anlaşma Sneijder'la da yapılmış, ayrılık şartnamesine 3 yıl içinde Süper Lig'de bir kulübe gitmesi halinde 20 milyon Euro tazminat ödeme maddesi koyulmuştu. Başakşehir, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile adı anılan Sneijder, bu maddeden dolayı Fransa'nın Nice takımına transfer olmuştu.

"11'DE OYNAYAMAYACAKSIN"

Kaptan'la bir toplantı yapmayı düşünen yöneticiler, 11'de oynayamayacağını açıkça belirterek ayrılığa iknaya çalışacak. Ancak yıldız oyuncunun bu teklifi kabul edip etmeyeceği ise henüz bilinmiyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Galatasaray  Selçuk  İnan  Kararını  Verdi  Yollar  Ayrılıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER