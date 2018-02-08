Milli Yıldız Arda Turan, Sevgilisi Aslıhan Doğan'a Evlenme Teklif Etti
Reytinglere Damga Vurmak İçin Survivor'ın Yayın Gününü Değiştirdi
Tarkan, Baba Olacağını Sosyal Medyadan Duyurdu
Konyaspor Maçında Hakem Penaltı Vermeyince Fatih Terim'i Kızdırdı
Galatasaray, Türkiye Kupasında Yarı Finalde
Galatasaraylı Taraftarlar, Konyaspor Maçında Önce Muslera'yı Çağırdı
Paraguaylı Başkan, Oyuncusu Takımdan Ayrılmasın Diye 2 Sene Boyunca İlişkiye Girmiş
Fenerbahçe Ve Aziz Yıldırım Yeniden Pfdk'ya Sevk Edildi
Maçlarını Olimpiyat Stadında Oynayan İstanbulspor, Stadını Değiştirdi
Gs Başkanı, Kulübe Milyonlar Kazandıran Taraftarla Buluştu
Beşiktaş, Negredo Transferinde Fazladan Para Ödendiği İddialarını Yalanladı
Son Dakika! Benzine 16 Kuruş İndirim Geldi
Real Madrid Maçında Rekor Kırıldı
Pfdk, Aykut Kocaman'a 1 Maç Men Cezası Verdi
Başsavcılık, Boydak Holding Şirketlerine El Koyma Talebinde Bulundu
Asrın Projesinde Yatırım Tutarı 7 Milyar Dolara Çıktı
İstanbulkart'ta Yeni Dönem Başlıyor! İşte Detaylar
Fenerbahçe, İsveç'ten Andreas Kilit'i Transfer Etti
Kuru Bamyanın Fiyatı, Altınla Yarışıyor
Uludağ'daki Büyük Otel Yıkıldı, Arsası Otopark Oldu

Galatasaray seferberlik ilan etti

GALATASARAY SEFERBERLİK İLAN ETTİ

Galatasaray, geçtiğimiz günlerde tedavisi için Portekiz'e giden Fernando'nun Bursaspor maçına yetiştirilmesi için çalışıyor.

Tarih : 08 Şubat 2018, 15:20
Puan Ver : Galatasaray Seferberlik İlan Etti(8/10)4

Sakatlığı çok büyük bir sıkıntıya yol açan Fernando Reges'in dönüşü için geri sayıma geçildi...

Tedavisi için geçtiğimiz hafta Portekiz'e giden Brezilyalı yıldızın birkaç gün içinde İstanbul'a dönmesi bekleniyor. Sağlık kurulunun Fernando'nun iki hafta içinde takımla birlikte idmanla başlamasını hedeflendiği belirlendi.

BURSASPOR MAÇINA HAZIRLANIYOR

Fernando'nun 23. haftadaki Bursaspor maçında forma giymesi için seferberlik ilan edildiği de ifade ediliyor. Fakat sakatlığın yeniden nüksetmemesi için ekstra özen gösterildiği belirlendi. Teknik direktör Fatih Terim, yaşanan gelişmeleri çok yakından takip ederken, sürekli rapor alıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Galatasaray  Seferberlik  İlan  Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER