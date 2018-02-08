GALATASARAY SEFERBERLİK İLAN ETTİ
Galatasaray, geçtiğimiz günlerde tedavisi için Portekiz'e giden Fernando'nun Bursaspor maçına yetiştirilmesi için çalışıyor.
Sakatlığı çok büyük bir sıkıntıya yol açan Fernando Reges'in dönüşü için geri sayıma geçildi...
Tedavisi için geçtiğimiz hafta Portekiz'e giden Brezilyalı yıldızın birkaç gün içinde İstanbul'a dönmesi bekleniyor. Sağlık kurulunun Fernando'nun iki hafta içinde takımla birlikte idmanla başlamasını hedeflendiği belirlendi.
BURSASPOR MAÇINA HAZIRLANIYOR
Fernando'nun 23. haftadaki Bursaspor maçında forma giymesi için seferberlik ilan edildiği de ifade ediliyor. Fakat sakatlığın yeniden nüksetmemesi için ekstra özen gösterildiği belirlendi. Teknik direktör Fatih Terim, yaşanan gelişmeleri çok yakından takip ederken, sürekli rapor alıyor.
Kaynak: haberinburada
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