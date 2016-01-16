Galatasaray, Sivasspor'u bu defa devirmek istiyor. Ligde oynadığı son üç karşılaşmada bir mağlubiyet, bir galibiyet ve bir beraberlik alan Galatasaray, şampiyonluk yarışından kopmamak için minimum puan kaybını hedefliyor.



Şampiyonluk yarışında rakiplerinin gerisinde kalan Galatasaray, ligin ilk yarısında deplasmanda berabere kaldığı Sivasspor'u bu defa devirmek istiyor.



Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında lider Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gerisinde kalan Galatasaray, evinde Sivasspor'u ağırlayacak.



TT Arena'da 19.00'da başlayacak olan mücadeleyi Lig TV naklen yayınlayacak.



Son Şampiyon Galatasaray, ligin ilk yarısını 30 puan ile lider Beşiktaş'ın 11 puan gerisinde tamamlarken bu süreçte eski teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu ile yol ayrımına gitti ve takımın başına tecrübeli teknik adam Mustafa Denizli getirildi. Ligde oynadığı son üç karşılaşmada bir mağlubiyet, bir galibiyet ve bir beraberlik alan Galatasaray, şampiyonluk yarışından kopmamak için minimum puan kaybını hedefliyor.



Cimbom, ligde oynadığı son karşılaşmada Kayserispor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Bununla birlikte Mustafa Denizli'nin liderliğinde Türkiye Kupası'nda 4'te 4 yapan Cimbom gruptan çıkmayı garantiledi.



Konuk Sivasspor ise zorlu bir süreçten geçiyor. Düşme potasından sadeece 1 puan uzakta olan Anadolu temsilcisi ilk yarıyı 14 puan ile kapadı. Savunmanın en önemli iki ismi Boye ve Cicinho'dan mahrum oynayacak olan Sivasspor'da ara transfer döneminde takımdan altı futbolcu ayrıldı ve beş futbolcu transfer edildi.



Sivasspor'un Türkiye Kupası macerası ise Diyarbakırspor'a elemelerde 1-0 yenilmelerinin ardından sona ermişti.



Galatasaray'da sakatlığı devam eden Lukas Podolski ve Hamit Altıntop'un yanı sıra sarı kart cezalısı olan Semih Kaya da bu maçta forma giyemeyecek. Yeni transferlerden Martin Linnes ise kendisine verilen özel program dahilinde antrenmanlara katıldı. Linnes ile ilgili son kararı Mustafa Denizli verecek.



Sivasspor'da ise John Boye sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Barrales ise ameliyat olduğu için sezonu tamamen kapattı. Anadolu temsilcisinde Yiğit İncedemir ve Cicinho ise sarı kart cezalısı oldukları için bu maçı kaçıracaklar.