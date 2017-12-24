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GALATASARAY, SAHASINDA GÖZTEPE'Yİ KONUK EDECEK


Galatasaray, sahasında Göztepe'yi Konuk Edecek
Tarih : 24 Aralık 2017, 20:40
Puan Ver : Galatasaray, Sahasında Göztepe'yi Konuk Edecek(6/10)2

Süper Ligde Galatasaray Fatih Terim yönetimiyle çıkacağı ilk karşılaşmada sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği karşılaşma saat 19.30'da başlayacak.

11'LER BELLİ OLDU

GALATASARAY: Muslera, Denayer, Maicon, Serdar, Linnes, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Garry Rodrigues, Gomis

GÖZTEPE: Beto, Tanju, Kosanovic, Peybernes, Sabri, Selçuk, Rotman, Castro, Halil, Gouffran, Jahovic

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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