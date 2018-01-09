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Galatasaray, Rosenborg'un Sol Beki Birger Meling'e Teklif Götürdü
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Galatasaray, Rosenborg'un Sol Beki Birger Meling'e Teklif Götürdü

GALATASARAY, ROSENBORG'UN SOL BEKİ BİRGER MELİNG'E TEKLİF GÖTÜRDÜ

Sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray ;Norveç'in Rosenborg takımında forma giyen 23 yaşındaki Birger Solberg Meling'e teklif götürdü.

Tarih : 09 Ocak 2018, 02:00
Puan Ver : Galatasaray, Rosenborg'un Sol Beki Birger Meling'e Teklif Götürdü(6/10)2

Sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray için sürpriz bir isim daha gündeme geldi. Fatih Terim'in direktifiyle ilk etapta tüm mesaisini sol bek transferi yapmaya harcayan Galatasaray, Levent Tüzemen'in iddiasına göre, Rosenborg'tan Birger Meling'e teklif götürdü.

"ASAMOAH'TA SORUN YAŞARSA, ALTERNATİF MELING OLACAK"

Levent Tüzemen, A Spor'da aktardığı bilgilerde, "Galatasaray'da da bir Norveçli oyuncu var. Takım uyumunu da sağlamaya çalışıyor. Bunlar görüşülen transferler. Galatasaray'a 2 transfer gelecek. Teklif götürülen isimlerden biri Rosenborg'tan Meling. İyi bir hücum beki. Fatih Terim'in oynadığı takımlarda kanat hücumları çok önemlidir. Galatasaray Asamoah'ta sorun yaşarsa, akıldaki oyunculardan biridir Meling." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'IN İSTEDİĞİ BIRGER MELING KİMDİR?

23 yaşındaki Norveçli oyuncu Birger Meling, geçen sezon Stabaek'ten Rosenborg'a transfer oldu. 1,73'lük hücumcu bek, yaptığı kanat bindirmeleri ile öne çıkan bir oyuncu olarak göze çarpıyor. Norveç Milli Takımı'nda da 4 kez görev alan Birger Meling, Rosenborg'ta bu sezon 11 maçta 1020 dakika oynadı ve 2 asist yaptı. Geçen sezon ise 27 maçta 2181 dakika görev alan genç oyuncu, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Kariyerine Norveç Ligi ekiplerinden Viking'te başlayan Meling, 2013/14 sezonunda Middlesbrough takımıyla kısa süreli bir İngiltere macerası da yaşadı ve başarılı olamayınca 2014/15'te Stabaek ile tekrar Norveç'e döndü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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