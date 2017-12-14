GALATASARAY, RIDVAN DİLMEN HAKKINDA SAVCILIĞA ŞİKAYETTE BULUNDU
Galatasaray, Rıdvan Dilmen'in bir televizyon programında "Hani beni mahkemeye veriyorlardı" ifadelerini kullanmasının üzerine şikayette bulunulduğunu açıkladı.
Galatasaray, Rıdvan Dilmen'in bir televizyon programında "Hani beni mahkemeye veriyorlardı" ifadelerini kullanmasının üzerine açıklama yaptı.
Sarı-kırmızılı kulüp açıklamada, Dilmen hakkında şikayette bulunulduğu ve sürecin devam ettiğini vurguladı.
KANUNSUZLUK İMASI TAŞIYAN SÖZLERİNDEN DOLAYI ŞİKAYET EDİLDİ
Galatasaray'ın resmi sitesinden yayınlanan açıklama şu şekilde:
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, 13 Aralık 2017'de TRT Spor'da yayınlanan "Futbolun Zirvesi" programında, Galatasaray Spor Kulübü'ne hitaben, "Hani beni mahkemeye veriyorlardı" ifadelerini kullanmıştır.
Rıdvan Dilmen'in 4 Kasım 2017'de NTV'de yayınlanan "Yüzde Yüz Futbol" programında sarf ettiği ve kanunsuzluk iması taşıyan sözlerinden dolayı Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş adına TCK m.125 ve TTK m. 55 ve 62 uyarınca 08.11.2017 tarihinde 2017/164968 soruşturma numarası ile şikayette bulunulmuştur.
Hukuki sürecin devam ettiğini hatırlatır kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.
Kaynak: haberinburada
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