GALATASARAY PEŞİNİ BIRAKINCA KİMSE ALMADI, TAKIMINDA KALDI
Galatasaray, peşinden uzun süre koştuğu, daha sonra Maicon transferiyle bu isteğinden vazgeçtiği Francesco Acerbi, takımı Sassuolo ile olan sözleşmeyi 5 yıl uzattı.
Galatasaray'ın uzun süre görüşmelerde bulunduğu ve Maicon transferi sonrasında vazgeçtiği Francesco Acerbi, Sassuolo'da kaldı.
5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI
Leicester, Zenit, Torino ve Roma ile de ismi anılan 29 yaşındaki stoper, kulübü ile 5 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı ve kendisini 2022'ye kadar Sassuolo'ya bağladı.
Tecrübeli defans oyuncusu, geçtiğimiz sezon Sassuolo'da toplam 49 maça çıkarken, 4 gol kaydetti.
Kaynak: haberinburada
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