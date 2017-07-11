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Galatasaray peşini bırakınca kimse almadı, takımında kaldı

GALATASARAY PEŞİNİ BIRAKINCA KİMSE ALMADI, TAKIMINDA KALDI

Galatasaray, peşinden uzun süre koştuğu, daha sonra Maicon transferiyle bu isteğinden vazgeçtiği Francesco Acerbi, takımı Sassuolo ile olan sözleşmeyi 5 yıl uzattı.

Tarih : 11 Temmuz 2017, 22:50
Puan Ver : Galatasaray Peşini Bırakınca Kimse Almadı, Takımında Kaldı(8/10)4

Galatasaray'ın uzun süre görüşmelerde bulunduğu ve Maicon transferi sonrasında vazgeçtiği Francesco Acerbi, Sassuolo'da kaldı.

5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Leicester, Zenit, Torino ve Roma ile de ismi anılan 29 yaşındaki stoper, kulübü ile 5 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı ve kendisini 2022'ye kadar Sassuolo'ya bağladı.

Tecrübeli defans oyuncusu, geçtiğimiz sezon Sassuolo'da toplam 49 maça çıkarken, 4 gol kaydetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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