Galatasaray, peşinden uzun süre koştuğu, daha sonra Maicon transferiyle bu isteğinden vazgeçtiği Francesco Acerbi, takımı Sassuolo ile olan sözleşmeyi 5 yıl uzattı.

Galatasaray'ın uzun süre görüşmelerde bulunduğu ve Maicon transferi sonrasında vazgeçtiği Francesco Acerbi, Sassuolo'da kaldı.

5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Leicester, Zenit, Torino ve Roma ile de ismi anılan 29 yaşındaki stoper, kulübü ile 5 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı ve kendisini 2022'ye kadar Sassuolo'ya bağladı.

Tecrübeli defans oyuncusu, geçtiğimiz sezon Sassuolo'da toplam 49 maça çıkarken, 4 gol kaydetti.

Kaynak: haberinburada