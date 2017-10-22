GALATASARAY, OYNADIĞI SON 9 DERBİDE GALİBİYET ALAMADI
Galatasaray ligde fırtına gibi eserken derbilerde kazanamıyor. Sarı-kırmızılı takım oynadığı son 9 derbiyi kazanamazken, Tudor da Galatasaray'ın başında çıktığı 3 derbide golle tanışamadı.
Sarı-kırmızılılar 9 haftası geride kalan Süper Lig'de 7 galibiyet 2 beraberlikle Süper Lig'de lider olmasına rağmen, derbilerde son yıllarda aldığı başarısız sonuçları, Fenerbahçe karşısında da bitiremedi.
BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'YE KARŞI KAZANAMIYOR
Son yıllarda Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı oynadığı maçlarda galibiyet alamayan Galatasaray, bu akşamki beraberliğin ardından lig tarihinde maç kazanamadığı en uzun seriye imza attı. (9 maç, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet)
IGOR TUDOR GALATASARAY'IN BAŞINDA ÇIKTIĞI DERBİLERDE GOLLE TANIŞAMADI
Ayrıca Igor Tudor da Galatasaray'ın başında çıktığı üçüncü derbide de gol yüzü göremedi. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye evinde 1-0 mağlup olan Hırvat teknik adam, bu akşam da yine Türk Telekom Stadı'nda konuk ettiği Fenerbahçe'yle 0-0 berabere kaldı.
Kaynak: haberinburada
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