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galatasaray, oumar niasse'ye imzayı attırdı iddiası

GALATASARAY, OUMAR NİASSE'YE İMZAYI ATTIRDI İDDİASI

Sarı-kırmızılılar, Rus ekibi Lokomotif Moskova'dan 800 bin euro ödeyerek kiraladığı oyuncuyu sezon sonunda beğenirse, satın almak için 4.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Tarih : 25 Haziran 2015, 11:02
Puan Ver : Galatasaray, Oumar Niasse'ye İmzayı Attırdı İddiası(8/10)7


Sarı-kırmızılılar, Rus ekibi Lokomotif Moskova'dan 800 bin euro ödeyerek kiraladığı oyuncuyu sezon sonunda beğenirse, satın almak için 4.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.



İMZA ATILDI İDDİASI


 


Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, Galatasaray, Oumar Niasse'yi satın alma opsiyonlu olarak 1 yıllığına kiraladı.


 


Sarı-kırmızılılar, bu transfer için Lokomotiv Moskova'ya 800 bin Euro kiralama bedeli ödeyecek. Galatasaray ayrıca sezon sonunda oyuncuyu satın almak isterse, 4.5 milyon Euro karşılığında bonservisini alabilecek.


Oumar Niasse, Lokomotiv Moskova formasıyla çıktığı 19 maçta 6 gol atarken 4 de asist yaptı.







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