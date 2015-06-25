Sarı-kırmızılılar, Rus ekibi Lokomotif Moskova'dan 800 bin euro ödeyerek kiraladığı oyuncuyu sezon sonunda beğenirse, satın almak için 4.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.



Sarı-kırmızılılar, Rus ekibi Lokomotif Moskova'dan 800 bin euro ödeyerek kiraladığı oyuncuyu sezon sonunda beğenirse, satın almak için 4.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.



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Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, Galatasaray, Oumar Niasse'yi satın alma opsiyonlu olarak 1 yıllığına kiraladı.







Sarı-kırmızılılar, bu transfer için Lokomotiv Moskova'ya 800 bin Euro kiralama bedeli ödeyecek. Galatasaray ayrıca sezon sonunda oyuncuyu satın almak isterse, 4.5 milyon Euro karşılığında bonservisini alabilecek.



Oumar Niasse, Lokomotiv Moskova formasıyla çıktığı 19 maçta 6 gol atarken 4 de asist yaptı.