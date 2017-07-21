Östersunds ile 1-1 berabere kalarak Avrupa'ya erken veda eden Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı ekipte Sinan Gümüş'ün takımdan ayrılacağı iddia edildi.

BeIN Sports'un haberine göre; ismi uzun süredir Benfica ile anılan Sinan Gümüş'ün yeni adresinin Portekiz olmayacağı da gelen haberler arasında. Sinan'ın Alman ekibi Köln'e transfer olacağı iddia ediliyor.

YILLIK 600 BİN EURO KAZANIYOR

Galatasaray'da yıllık 600 bin Euro kazanan ve zam isteyen Sinan'ın adı bazı Alman ve İtalyan takımları ile anılıyordu.

Kaynak: haberinburada