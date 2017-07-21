GALATASARAY, ÖSTERSUNDS MAÇINDA ISLIKLANAN SİNAN GÜMÜŞ'Ü SATIYOR
Östersunds ile 1-1 berabere kalarak Avrupa'ya erken veda eden Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı ekipte Sinan Gümüş'ün takımdan ayrılacağı iddia edildi.
BeIN Sports'un haberine göre; ismi uzun süredir Benfica ile anılan Sinan Gümüş'ün yeni adresinin Portekiz olmayacağı da gelen haberler arasında. Sinan'ın Alman ekibi Köln'e transfer olacağı iddia ediliyor.
YILLIK 600 BİN EURO KAZANIYOR
Galatasaray'da yıllık 600 bin Euro kazanan ve zam isteyen Sinan'ın adı bazı Alman ve İtalyan takımları ile anılıyordu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Mescid-İ Aksa İçin Acil Toplantıya Çağırıldı
- Fransa'da Cami Kapısına Domuz Kafası Asıldı
- Abd Savunma Bakanlığı Pentagon İtiraf Etti: Abd'nin İmparatorluğu Çöküyor
- İngiltere'nin Gündemi Bu! Kraliçe'ye 'dokundu' Yer Yerinden Oynadı
- Aldatıldığını Düşünen Kadın, Eşinin Cinsel Organını Bıçakla Parçaladı!
Bu Haberle İlgili Yorumlar