

İki takım arasında ligde geride kalan 14 maçtan 2'si hükmen olmak üzere 8'ini Galatasaray, 2'sini Osmanlıspor kazandı.







Galatasaray ile Osmanlıspor, Süper Lig'de yarın 15. kez karşılaşacak.







Sarı-kırmızılılar, eski adı Ankaraspor ile geçmişte 14 kez karşı karşıya geldi. Galatasaray, geride kalan maçlardan 2'si hükmen olmak üzere 8'ini kazandı, başkent ekibi 2 kez galip geldi, 4 müsabaka ise berabere bitti.







Geride kalan maçlarda Galatasaray'ın, 6'sı hükmen galibiyetlerden doğan 26 golüne, Ankara temsilcisi 10 golle yanıt verdi.







Geçen sezonki maçları Osmanlıspor, İstanbul'da 2-1, başkentte de 3-2'lik sonuçlarla kazandı.







Taraflar arasında 2009-2010 sezonunda oynanması gereken karşılaşmalar, Türkiye Futbol Federasyonunun o zamanki adıyla Ankaraspor'un lisansını iptal etmesiyle 3-0 Galatasaray lehine tescil edilmişti.



ANKARA'DAKİ MAÇLAR







Süper Lig'de yarın Galatasaray'ı ağırlayacak Osmanlıspor, rakibi karşısında evinde ilk galibiyetini geçen sezon aldı.







Başkent temsilcisi, ligde Galatasaray ile Ankara'da 6 maça çıktı, 3 kez mağlup oldu, 2 kez berabere kaldı, sadece geçen sezonki müsabakadan 3 puanla ayrılabildi.







Başkentte mor-sarılı ekip, attığı 5 gole karşı, kalesinde 8 gol gördü.







kaynak:sabah