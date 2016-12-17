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galatasaray - osmanlıspor 15. kez...

GALATASARAY - OSMANLISPOR 15. KEZ...

İki takım arasında ligde geride kalan 14 maçtan 2'si hükmen olmak üzere 8'ini Galatasaray, 2'sini Osmanlıspor kazandı.

Tarih : 17 Aralık 2016, 14:37
Puan Ver : Galatasaray - Osmanlıspor 15. Kez...(8/10)9


İki takım arasında ligde geride kalan 14 maçtan 2'si hükmen olmak üzere 8'ini Galatasaray, 2'sini Osmanlıspor kazandı.



Galatasaray ile Osmanlıspor, Süper Lig'de yarın 15. kez karşılaşacak.



Sarı-kırmızılılar, eski adı Ankaraspor ile geçmişte 14 kez karşı karşıya geldi. Galatasaray, geride kalan maçlardan 2'si hükmen olmak üzere 8'ini kazandı, başkent ekibi 2 kez galip geldi, 4 müsabaka ise berabere bitti.



Geride kalan maçlarda Galatasaray'ın, 6'sı hükmen galibiyetlerden doğan 26 golüne, Ankara temsilcisi 10 golle yanıt verdi.



Geçen sezonki maçları Osmanlıspor, İstanbul'da 2-1, başkentte de 3-2'lik sonuçlarla kazandı.



Taraflar arasında 2009-2010 sezonunda oynanması gereken karşılaşmalar, Türkiye Futbol Federasyonunun o zamanki adıyla Ankaraspor'un lisansını iptal etmesiyle 3-0 Galatasaray lehine tescil edilmişti.

ANKARA'DAKİ MAÇLAR



Süper Lig'de yarın Galatasaray'ı ağırlayacak Osmanlıspor, rakibi karşısında evinde ilk galibiyetini geçen sezon aldı.



Başkent temsilcisi, ligde Galatasaray ile Ankara'da 6 maça çıktı, 3 kez mağlup oldu, 2 kez berabere kaldı, sadece geçen sezonki müsabakadan 3 puanla ayrılabildi.



Başkentte mor-sarılı ekip, attığı 5 gole karşı, kalesinde 8 gol gördü.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Galatasaray  -  Osmanlıspor  15  Kez    haber

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