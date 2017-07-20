GALATASARAY ÖNCE FEGHOULİ'Yİ SONRA VOLKAN ŞEN'İ AÇIKLAYACAK
Galatasaray, Östersunds maçının ardından önce Feghouli'nin ardından Volkan Şen'in transferini duyuracak.
Volkan Şen ile 2+1 yıllık anlaşan Galatasaray'ın, taraftar tepkisini çekmemek için önce Feghouli'yi ardından milli oyuncuyu resmen duyuracağı iddia edildi.
Sabah'ın haberine göre, Volkan Şen-Galatasaray flörtünde mutlu son yakın. Tarafların, 2+1 yıllık sözleşmede el sıkıştığı öğrenildi. Taraftar tepkisinden çekinin sarı kırmızılı yönetim, Feghouli transferini açıklar açıklamaz, Milli oyuncunun da transferini duyuracak.
GALATASARAY 1 MİLYON EURO VERECEK
1 milyon imza parası Galatasaray'da yıllık 1,5 milyon Euro kazanacağı öğrenilen Volkan'a bonservisi elinde olduğu için 1 milyon Euro da imza parası verilecek.
Sinan Gümüş'ü Benfica'ya satmak üzere olan, Yasin'in sözleşmesini uzatmayan ve birçok yerli oyuncusuyla yollarını ayıran Galatasaray, Türk pasaportlu takviye için Şen'de karar kıldı.
Kaynak: haberinburada
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