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galatasaray, olimpiyat stadı'na geri döndü

GALATASARAY, OLİMPİYAT STADI'NA GERİ DÖNDÜ

Galatasaray, Adanaspor maçı hazırlıklarını Olimpiyat Stadı'nda sürdürdü.

Tarih : 22 Mart 2017, 16:45
Puan Ver : Galatasaray, Olimpiyat Stadı'na Geri Döndü(9/10)10


Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki sahaların zeminlerinin elverişsiz hale gelip bakıma alınması nedeniyle Olimpiyat Stadı'na taşınan sarı-kırmızılı ekip teknik direktör Igor Tudor yönetiminde çalıştı.



Antrenmanın ilk bölümünde dayanıklılık artırıcı çalışmalar yapılırken, daha sonra top kapma, topa sahip olma çalışmaları üzerinde duruldu.



 



kaynak:sabah








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