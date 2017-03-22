GALATASARAY, OLİMPİYAT STADI'NA GERİ DÖNDÜ
Galatasaray, Adanaspor maçı hazırlıklarını Olimpiyat Stadı'nda sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki sahaların zeminlerinin elverişsiz hale gelip bakıma alınması nedeniyle Olimpiyat Stadı'na taşınan sarı-kırmızılı ekip teknik direktör Igor Tudor yönetiminde çalıştı.
Antrenmanın ilk bölümünde dayanıklılık artırıcı çalışmalar yapılırken, daha sonra top kapma, topa sahip olma çalışmaları üzerinde duruldu.
kaynak:sabah
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