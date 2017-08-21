GALATASARAY, OĞUZHAN KAYAR İLE YOLLARIN AYRILDIĞINI KAP'A BİLDİRDİ
Galatasaray, 2014'te Manisaspor'dan büyük umutlarla transfer ettiği 22 yaşındaki Oğuzhan Kayar ile yolların ayrıldığını borsaya bildirdi.
Galatasaray, 2014 yılında 2 milyon 250 bin TL karşılığında büyük umutlarla transfer ettiği 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuzhan Kayar ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Oğuzhan Kayar'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak bedelsiz feshedildiği belirtildi.
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"Profesyonel futbolcumuz Oğuzhan Kayar ile sözleşmemiz karşılıklı olarak bedelsiz sona erdirilmiştir."
2014 yılında Manisaspor'dan Galatasaray'a transfer edilen Oğuzhan Kayar, geçtiğimiz sezonu Aydınspor 1923'te kiralık olarak geçirmişti.
Galatasaray Yönetimi, kadroda düşünülmeyen Hakan Balta ve Nigel de Jong'dan da kendilerini kulüp bulmalarını istemişti.
Kaynak: haberinburada
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