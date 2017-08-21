Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!

Galatasaray, Oğuzhan Kayar ile Yolların Ayrıldığını KAP'a Bildirdi

GALATASARAY, OĞUZHAN KAYAR İLE YOLLARIN AYRILDIĞINI KAP'A BİLDİRDİ

Galatasaray, 2014'te Manisaspor'dan büyük umutlarla transfer ettiği 22 yaşındaki Oğuzhan Kayar ile yolların ayrıldığını borsaya bildirdi.

Tarih : 21 Ağustos 2017, 21:40
Puan Ver : Galatasaray, Oğuzhan Kayar İle Yolların Ayrıldığını Kap'a Bildirdi(7/10)3

Galatasaray, 2014 yılında 2 milyon 250 bin TL karşılığında büyük umutlarla transfer ettiği 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuzhan Kayar ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Oğuzhan Kayar'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak bedelsiz feshedildiği belirtildi.

İŞTE CİMBOM'UN KAP AÇIKLAMASI

"Profesyonel futbolcumuz Oğuzhan Kayar ile sözleşmemiz karşılıklı olarak bedelsiz sona erdirilmiştir."

2014 yılında Manisaspor'dan Galatasaray'a transfer edilen Oğuzhan Kayar, geçtiğimiz sezonu Aydınspor 1923'te kiralık olarak geçirmişti.

Galatasaray Yönetimi, kadroda düşünülmeyen Hakan Balta ve Nigel de Jong'dan da kendilerini kulüp bulmalarını istemişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Galatasaray  Oğuzhan  Kayar  İle  Yolların  Ayrıldığını  Kap  A  Bildirdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER