Bu sezon düşük bütçeyle yola çıkan ve tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray Odeabank'ın yeni başantrenörü belli oldu. BeIN SPORTS'un haberine göre sarı-kırmızılılar, Oktay Mahmuti ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı. Kariyerinde birçok takımda görev yapan 49 yaşındaki basketbol antrenörü, 2010-2012 yılları arasında da Galatasaray'da görev yapmıştı.

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Kaynak: haberinburada