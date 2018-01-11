GALATASARAY ODEABANK BAŞANTRENÖRLÜK GÖREVİNE OKTAY MAHMUTİ'Yİ GETİRDİ
Galatasaray Odeabank, başantrenörlük görevi görevi için Oktay Mahmuti ile 1.5 yıllığına anlaştı.
Bu sezon düşük bütçeyle yola çıkan ve tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray Odeabank'ın yeni başantrenörü belli oldu. BeIN SPORTS'un haberine göre sarı-kırmızılılar, Oktay Mahmuti ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı. Kariyerinde birçok takımda görev yapan 49 yaşındaki basketbol antrenörü, 2010-2012 yılları arasında da Galatasaray'da görev yapmıştı.
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Kaynak: haberinburada
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