GALATASARAY, NİGEL DE JONG AYRILIĞINI KAP'A BİLDİRDİ
Galatasaray, Hollandalı futbolcu Nigel de Jong'un sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiğini KAP'a bildirdi.
Galatasaray, kontratı sezon sonunda bitecek olan Nigel de Jong'un sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla sonlandırıldığını açıkladı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, göreve döndükten sonra kadro dışı olan De Jong'u tekrar kadroya dahil etmişti.
KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:
Profesyonel futbolcumuz Nigel De Jong ile karşılıklı mutabakat sağlanarak sözleşmemiz sona erdirilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Kaynak: haberinburada
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