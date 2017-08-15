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Galatasaray, Ndiaye, Maicon, Fernando ve Feghouli'ye İmza Töreni Düzenledi

GALATASARAY, NDİAYE, MAİCON, FERNANDO VE FEGHOULİ'YE İMZA TÖRENİ DÜZENLEDİ

Galatasaray, yeni transferler Badou Ndiaye, Maicon, Fernando ve Sofiane Feghouli için imza töreni düzenledi.

Tarih : 15 Ağustos 2017, 15:30
Puan Ver : Galatasaray, Ndiaye, Maicon, Fernando Ve Feghouli'ye İmza Töreni Düzenledi(5/10)1

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in de katılacağı imza töreninde yeni transferler Badou Ndiaye, Maicon, Fernando ve Sofiane Feghouli basın mensuplarının huzuruna çıktı.

İmzaların atılmasının ardından oyuncular formalarıyla birlikte Dursun Özbek'le birlikte poz verdi.

Daha sonra oyuncular basın mensuplarının sorularını yanıtladı:

FEGHOULİ: FENERBAHÇE BENİMLE İLGİLENMİŞTİ

"Galatasaray gibi büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Bana güvendiği için başkanıma da çok teşekkür ediyorum. Savaşcı ruhumu sahaya yansıtarak kupalar kazanmak istiyorum. Şükürler olsun ki sakatlığımın düzelme süreci iyiye gidiyor. İki hafta içinde takımla çalışmalara başlayacağım. Transferde birçok detay var, gerçekleşmesini bekledik. benlik bir sıkıntı yoktu. Kulüplerin anlaşması lazımdı. Daha önce Fenerbahçe benle ilgilenmişti. Ben West Ham'a gitmiştim. Şimdiyse Galatasaray benimlie ilgilendi. İşler değişti, Galatasaray Avrupa'da çok önemli bir referans noktası."

FERNANDO: TARİH YAZMAK İSTİYORUM

"Guardiola çok önemli bir isim. Futbolu değiştiren bir isim. Şöyle bir orta nokta var, her hoca takımının iyi futbol oynamasını istiyor. Premier Lig ile Süper Lig'i kıyaslamak ne kadar doğru olur bilemiyorum. Ama dünkü maç bana tempolu bir lig olduğu, hızlı bir oyuncunuz varsa ligde fark yaratacağınızı düşünüyorum. Taraftar beni inanılmaz büyüledi. Önceden de biliyordum ama dün birebir buna şahit oldum. Oyuncu için taraftarın desteği çok önemli, biz de bu desteği 90 dakika boyunca aldık. Felipe Melo kulüpte bir idol. Bunu biliyorum, ben de kendi tarihimi yazıyorum. "

MAİCON: MUSLERA GÜVEN VERİYOR

"Stoperlerin başarısı birçok detaya bağlı. Takım anlamında bir dengeniz olması gerekiyor. Biz de bunu dün en iyi şekilde sağladık. İyi bir orta saha çok önemli. Bize çok güven veren bir kalecimiz var. Bütün bunlar bir araya gelince iyi performans ortaya çıkıyor."

NDİAYE: ÇOK DOĞRU BİR KARAR VERMİŞİM

"Verdiğim kararın ne kadar doğru olduğunu anlayabiliyorum. Taraftarın bana verdiği destek güzeldi. Odaklanmam gereken takımın başarısı. "

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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